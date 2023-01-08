مواجهات مع الاحتلال في جنين والخليل وإطلاق نار قرب مستوطنة بنابلس

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، في قرية رمانة غرب جنين، وعند مدخل بيت أمر شمال الخليل، إلى جانب وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين جنوب نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية رمانة غرب جنين.

واندلعت مواجهات أخرى عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك عقب انطلاق مسيرة لليوم الثاني، للمطالبة بالإفراج عن جمثان الشهيد عاهد اخليل المحتجز لدى الاحتلال منذ عامين.

في غضون ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مركبة مستوطن بالقرب من مستوطنة "حفات جلعاد"، الواقعة على الأراضي الفلسطينية جنوب محافظة نابلس.

وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.