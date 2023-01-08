أنشيلوتي غاضب من مدافع ريال مدريد ويفكر باستبعاده

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، غضبه عقب الخسارة (2-1) أمام فياريال، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا.

وتلقى المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر انتقادات عقب المباراة، لظهوره الباهت خلال مواجهة جيرارد مورينو نجم فياريال الذي صنع هدفا وسجل آخر.

وبحسب صحيفة “Fichajes” الإسبانية، فإن أنشيلوتي غير سعيد بأداء روديجر، ولم يعد يشعر بأنه يستطيع الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة، مما سيؤثر على مشاركته مع الفريق في المستقبل.

وأشار التقرير، إلى أن مشاركة روديجر ستكون محدودة للغاية في الأشهر المقبلة، خاصة مع اهتمام أنشيلوتي بضم الكرواتي جفارديول من لايبزيج الألماني، ليلعب بجانب إيدير ميليتاو في قلب الدفاع.

يشار إلى أن فياريال رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بالليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة.