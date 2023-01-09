التصفية الصامتة.. هل سمم الاحتلال أبو رعد خازم؟

طرأ تدهور مفاجئ على الوضع الصحي لوالد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم مساء الأحد، وجرى نقله إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله وسط الضفة.

وحمل أمين خازم شقيق أبو رعد، الاحتلال المسؤولية عن حياته، قائلًا :" لا استبعد أن يكون أبو رعد تعرض لسم من الاحتلال لاغتياله".

بدوره، توقع الباحث بالشأن الصهيوني علاء الريماوي، أن يكون للاحتلال (الإسرائيلي) يد في تسميم أبو رعد خازم، كون أنه مثل حالة وطنية وحاضنة للمقاومة بالضفة".

وقال الريماوي في فيديو مسجل نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، :" أبو رعد مثل حالة وطنية خاصة في مدينة جنين، وشكل صمامًا حقيقًا لتجمعات المقاومة بالتفاعل".

وتحول المطارد فتحي خازم (أبو رعد)، العقيد المتقاعد من قوات الأمن الوطني في السلطة ، إلى أيقونة للنظال الوطني الفلسطيني، بعد استشهاد نجليه رعد وعبد الرحمن (خازم)، ليجسد حالة شعبية عامة بعيدة عن الفصائلية والحزبية، حيث توج وتربع قائدًا على قلوب كل الفلسطينيين من كافة انتماءاتهم .