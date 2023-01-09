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لأول مرة في مصر شيبسي بطعم "رجول الفراخ"- التفاصيل

لأول مرة في مصر شيبسي بطعم "رجول الفراخ"- التفاصيل
لأول مرة في مصر شيبسي بطعم "رجول الفراخ"- التفاصيل
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الرسالة نت

لأول مرة في مصر شيبسي بطعم "رجول الفراخ"- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شائعات حول إصدار نوع شبسي جديد بطعم لأول مرة يُذكر وهو "رجول الفراخ".

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، هذا الأمر وقال إنها مجرد شائعات تنتشر.

 

شبسي بطعم أرجل الدجاج

نفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، تداول شيبسي بطعم "رجول الفراخ".

وأوضح المنوفي، في بيان له ، أنه تم تداول صورة لأكياس شيبسي مدون عليها طعم "رجول الفراخ " وهذا غير صحيح.

وتابع المنوفي أن مصدر الصور قد يكون عبارة عن سخرية بواسطة الفوتوشوب لإثارة الجدل، ولا أساس لها من الصحة.

 

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أسعار المنتجات في مصر

في ذات السياق تحدث المنوفي عن الأسعار في البقالات والمحلات التجارية في مصر، حيث قال إن هناك حملات كبيرة من وزارة التموين لضبط الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار.

وطالب بضرورة كتابة سعر البيع في مكان واضح على المنتج ذاته، على جميع السلع وبذلك لا يستطيع أحد التلاعب في الأسعار، كما يحدث في عبوات الدواء.

وأشار إلى أنه في حالة إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات لن يكون هناك فروق سعرية في البيع للمستهلك.

 

 

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري 27.21 جنيها.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصر: سجل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 28.96 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 32.89 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 7.24جنيها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 89.00 جنيها.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 38.35 جنيها.

سعر الريال القطري اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري 7.47 جنيها.

 

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