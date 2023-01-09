الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال مصاباً وأسرى محررين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مدينة القدس المحتلة ومناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت أحد الشبان الفلسطينيين وذلك بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال في طوباس.

وأصيب شابين برصاص الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس، فيما جرى اعتقال أحدهما، إضافة إلى اعتقال حمزة أبو ميزر من الخليل ومصطفى جمعة صباح من جفنا شمال رام الله.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ونفذت عدد من المداهمات والاعتقالات في البلدة، تزامناً مع اقتحام بلدة العيساوية واعتقال ثلاثة شبان.

وعُرف من المعتقلين في مدينة القدس الشاب المقدسي أيهم حلبية من بلدة أبو ديس، إلى جانب اعتقال الشاب صديق أبو الشحم عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الأسيرين المحررين زيد الخراز، ومهند طبنجة، عقب اقتحام منزلهما في خلة العامود بالمدينة.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال الأطفال والنساء والشيوخ، وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.