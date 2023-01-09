أوردت مواقع عبرية مساء أمس الأحد خبرًا يتحدث عن سرقة دراجة هوائية من "تل أبيب"، كشف لاحقًا جهاز التعقب المرفق بها عن وجودها في غزة.

وبحسب ما نشره موقع "واللا" العبري فإن أحد الطلاب سرقت دراجته بعد أن تم قطع القفل الذي ربطت فيه، وتابع، "في البداية، لم يرسل جهاز التتبع الذي ربط بالدراجة أي إشارة، ولكن بعد شهرين تلقى صاحبها فجأة تنبيهًا بالموقع على جهاز iPad".

وذكر الموقع أن الدراجة سرقت قبل شهرين من شاب يبلغ من العمر 27 عامًا في "تل أبيب"، مضيفًا، "لم يتمكن صاحبها حتى الآن من العثور عليها، هذا الصباح أرسل إليه تنبيهًا بالموقع من جهاز التتبع الذي كان يعلق بهما، واكتشف أن الدراجة قد قطعت شوطًا طويلًا، على طول الطريق إلى غزة".

ونقل "واللا" عن صاحب الدراجة "أليكس" قوله: "سُرقت دراجتي، والتي كانت مقيدة تحت شقتي في فلورنتين، جاءوا مع منشار قرصي في منتصف الليل وقطعوا القفل".

المصدر: الجرمق