قرارٌ جديد يحجم أساليب الترويج للذهب في غزة.. ما السبب؟، أصدرت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في غزة يوم الأربعاء الماضي قرار بخصوص الترويج الإعلامي للذهب.

وبمنع استخدام المحتوى المرئي سواء كان صوت أو صورة لصاحب المحل أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويسمح فقط بنشر الصور بدون صوت لصاحب المحل.

بالإضافة الى ذلك تم منع عرض الأسعار على شبكات التواصل الاجتماعي والالتزام بتسعيرة النقابة المعتمدة.

استنكار تجار الذهب

استنكر بعض تجار الذهب في سوق القيسارية وسط مدينة غزة، من قرار نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة الذي صدر يوم الأربعاء الماضي.

والذي كان متعلق بالترويج الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماع الأمر الذي أحدث سجالاً بين التجار والنقابة.

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الترويج الإعلامي

قال نقيب الصاغة في قطاع غزة محمد حبوب إن: القرار الإداري الذي صدر يوم الأربعاء رقم 1 لعام 2023 عن مجلس ادارة نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة بخصوص الترويج الاعلامي يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة تجار الذهب داخل قطاع غزة.

وأكد أن النقابة اتخذت القرار بناء على لوائح قانونية توضح العقوبات والثواب، مشدداً على التزام جميع تجار الذهب بالقرار.

لكي لا يتم التعدي على حقوق التجار جميعاً، مصرحاً أن الذهب لا يعتبر سلعة استهلاكية بل نقد ويجب المحافظة على حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أن الذهب في القانون الفلسطيني يعتبر نقد وليس سلعة.





الذهب ملاذ آمن

وتابع: "المستهلك عندما يقتني الذهب يكون من أجل حفظ ماله وحقه، لاعتبار ذلك الملاذ الأمن لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر الذهب عالمي.

ويتغير بتغير البورصة العالمية دون تدخل من أي دولة كانت ولا يختلف سعره من تاجر لأخر.

وأضاف حبوب "أن الذهب قبل أن يتواجد في الأسواق يذهب إلى الرقابة في وزارة الاقتصاد ومن ثم يتم فحصه كيمائياً ومن ثم يظهر عياره وتاليها مرحلة تواجده بالأسواق وأسعاره حسب عياره".

لا يمنع التجار من تصوير الذهب

وأوضح أن القرار الصادر لا يمنع التجار من تصوير الذهب والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يمنع تحديد الأسعار وظهور التاجر في الفيديو المعروض على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد حبوب إلى أن بند عدم ظهور التاجر في الفيديوهات المصورة لضبط العملية الإعلامية، لكون التاجر غير مؤهل للتحدث عن الذهب وأسعاره.

وحذر من أن عدم التزام تجار الذهب بقرار النقابة سيعرضهم للتوقيع على تعهدات للالتزام بالقرار المعمول به، لافتا إلى أن من لا يلتزم سيتم اخطاره من خلال الشرطة لإغلاق المحل وقد يصل الامر لسحب رخصة مزاولة المهنة.

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