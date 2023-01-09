كانتي يوجه ضربة جديدة لخطة برشلونة

وجه الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، ضربة جديدة لآمال برشلونة في التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في الموسم الحالي، ويستطيع التفاوض أو التوقيع مع أي فريق، بداية من شهر يناير/كانون ثان الجاري.



واجتمع كانتي مع ناديه تشيلسي، لمناقشة ملف التجديد في الأيام الماضية، لكنهما لم يتفقا على شروط العقد الجديد.



وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "وافق كانتي على عقد اجتماع جديد مع تشيلسي لمناقشة العقد الجديد في الأسابيع المقبلة".



وأضاف خبير سوق الانتقالات "لا يزال موقف كانتي محايدًا (50-50) بشأن الاستمرار مع تشيلسي، لكنه يمنح الأولوية للبقاء مع البلوز إذا حصل على العرض المناسب".



يذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة نادي برشلونة في ضم نجولو كانتي، عبر صفقة مجانية خلال الصيف المقبل.