صراع محتدم في قائمة هدافي الممتازة والأولى

يتواصل صراع تصدر قائمة هدافي دوري الدرجتين الممتازة والأولى بين كثير من نجوم الأندية التي تواصل منافساتها على جدول ترتيب البطولتين.

وفي الدرجة الممتازة يتصدر، علاء عطية (الشجاعية، ومحمد عبيد (الهلال)، ومحمد الجرمي (خدمات رفح) قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف لكل منهما، فيما يلاحقهم، يوسف لولو (اتحاد خانيونس)، ويسار الصباحين (الشجاعية)، برصيد 6 أهداف.

ويمتلك 3 لاعبين في رصيدهم 5 أهداف لكل منهما هم: أحمد حرارة (الشجاعية)، وحاتم نصار (اتحاد خانيونس)، مؤمن البواب (شباب رفح).

وفي الدرجة الأولى يتصدر قائمة الهدافين مهاجم نماء، عاهد أبو مراحيل برصيد (17) هدفاً، بينما يأتي محمد شبير (الأهلي) ثانياً برصيد 12 هدفاً، فيما يحل تامر مكرم (الأمل) ثالثاً في قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً.