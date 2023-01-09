البدء بتسديد رسوم طلاب كلية العودة الجامعية من المستحقات

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب كلية العودة الجامعية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية أن المستفيد من التسجيل هم الطلبة المسجلين للفصل بواقع 40% من قيمة الرسوم الفصلية.

وقالت إنه يشترط أن يكون المستفيد مقسط بنكي لدى بنوك البريد والانتاج والوطني.

كذلك يشترط أن يكون المستفيد ليس طالبا جديداً، حيث أن الطالب المسجل بالفصل الأول 2022-2023 أو الصيفي 2021-2022 لا يستفيد من التسجيل.

وذكرت أن من يستفيد من التسجيل طالب كلية العودة الجامعية هو أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة أخ-أخت).

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 2023/01/09 وحتى يوم الخميس 2023/01/19 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).