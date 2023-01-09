بعد ذبحها يرسل صورتها لعائلتها.. مصر تستيقظ على فاجعة مروعة، استيقظ أهالي قرية تيرة بمحافظة الدقهلية شمال مصر على جريمة مروعة حينما أقدم شاب يدعى حمادة العجوز على ذبح زوجته وإرسال صورة رأسها لأهلها.

في صباح يوم الأحد، ذبح شاب زوجته وفصل رأسها عن جسدها، وأرسل صورة الرأس لأسرتها، ثم التقط سيلفي بجانب الجثة، وطلب حضور وسائل الإعلام للتصوير معه.

تفاصيل جريمة القتل

وفي التفاصيل، شهدت قرية تيرة التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال مصر، الجريمة المروعة حينما أقدم شاب يدعى حمادة العجوز على ذبح زوجته وإرسال رأسها لأهلها.

بعد تلقي الشرطة المصرية اتصالًا من أهالي القرية يفيد بقيام زوج بقتل زوجته ذبحًا والتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، هرعت للمكان وحاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.

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هدد بذبح أبناءه الثلاثة

تبين أن الزوج ويدعى حمادة العجوز، يجلس بجانب جثة زوجته مفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوكز

وعندما حاول ضباط المباحث القبض عليه أمسك أبناءه الثلاثة وهدد بذبحهم.

وتبين أن خلافات نشبت بين الزوج وزوجته وتدعى (ز.إ.ف 26 عامًا)، اضطر على إثرها لذبحها، فيما تبين أن الزوجين متزوجان منذ 9 سنوات.

خلافات أدت للقتل

وكشفت التحقيقات الأولية كانت توجد خلافات دائمة بين الزوج والزوجة، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أن الصلح تم بينهما قبل أسبوعين من وقوع الحادثة.

وعادت الزوجة لمنزل زوجها ليقوم بذبحها صباح اليوم ويمثل بجثتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسيطرة عليه وإنقاذ الأبناء، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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