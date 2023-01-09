الأوقاف الفلسطينية توقع مع وزير الحج السعودي بروتوكول الموسم الحالي

وقع حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكول الحج لموسم 1444 - 2023 مع وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن البروتوكول كافة الأمور المنظمة والتعليمات الجديدة المتعلقة بحجاج الخارج والتي تنظم العمل وتسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة.

وأكد البكري على عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم القادم.

بدوره قدم وزير الحج السعودي شرحاً عن الأنظمة والتعليمات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الموسم القادم، مؤكدا على أهمية الالتزام بكافة القوانين التي تم الإتفاق عليها لضمان سلامة حجاج العالم.

وكان الشيخ حاتم البكري قد توجه للمملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الحج السعودي لتوقيع البروتوكول برفقة وفد من وزارة الأوقاف تضمن حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار محمود النيرب، ومحمود حمد مدير عام الحج، وفضل قنيبي نائب مدير عام الحج .