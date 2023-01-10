جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، تقام مباريات عربية مميزة إضافة إلى مباريات كأس أوروبا القارية.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء

وتتواصل مباريات كأس الخليج العربي الخامسة والعشرون، عندما يلتقي منتخب الإمارات العربية المتحدة مع المنتخب الكويتي في مباراة لا يمكن تقسيمها إلى نصفين لكلا الفريقين.

نيابة عن نفس المجموعة، سيلتقي المنتخب القطري مع نظيره البحريني، والفوز إما يعني التأهل الرسمي لنصف النهائي.

في الدوري السعودي، افتتح الهلال الجولة الخامسة عشرة من المنافسة بمواجهة صعبة على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة أمام الرائد.

كما ستقام المباريات في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وستشهد مباراة مانشستر يونايتد مع تشارلتون أثليتيك.

مباريات اليوم في خليجي 25

الإمارات × الكويت (17:15 الإمارات، 16:15 الكويت) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، الكاس الرياضية.

قطر × البحرين (19:15 قطر والبحرين، 20:15 الإمارات) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، الكاس الرياضية.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرائد × الهلال (20:30 السعودية، 19:30 مصر) - SSC HD 1

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل × ليستر سيتي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر يونايتد ×تشارلتون أتلتيك (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium