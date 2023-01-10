الاحتلال يشن مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية ومدينة القدس.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة واسعة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، طالت الشبان: كريم إبراهيم أبو ماريا، محمد سليم الهندي، محسن محمد عوض، محمد وهيب اخليل، عبد الله حمدي أبو ماريا، محمد وحيد أبو ماريا، وحمدي محمد أبو ماريا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مقيم البرغوثي من بلدة بيت ريما بمدينة رام الله خلال عملية دهم واسعة في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال يزن ترابي من صرة غرب مدينة نابلس، واعتقل شرف أبو بكر، وفراس حرزالله من يعبد في مدينة جنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت دجانة ومحمد محمود عطون، ومحمد وائل جادالله، وياسر إياد جادالله، ومحمد الأطرش، من مدينة القدس المحتلة.