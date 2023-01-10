حماس: في ذكرى هبّة النّقب شعبنا يزداد تمسّكاً بأرضه وهويته الوطنية

أبرقت حركة حماس، في ذكرى هبّة النقب بالتحية والاعتزاز إلى شعبنا في النّقب المحتل، والذي انتفض ضد سياسات التهجير التي استهدفت وجوده على أرضه، ورفضاً لمخططات الاحتلال الساعية لطمس معالم المنطقة التاريخية وآثارها العربية الفلسطينية.

ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها جهاد طه في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا في الداخل المحتل إلى مزيد من التكاتف والوحدة والصمود في وجه المحتل، دفاعاً عن الأرض والمقدسات والهوية الوطنية، وإفشالاً لمخططاته الاستعمارية.

كما دعت المنظمات الحقوقية وأصدقاء فلسطين حول العالم إلى مزيد من تسليط الضوء على معاناة أهلنا في النقب والداخل المحتل، الذين يتعرّضون لانتهاكات عنصرية فاشية ممنهجة، تستدعي الإدانة والتجريم والملاحقة القضائية في المحافل الدولية.