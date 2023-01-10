قوة خاصة (إسرائيلية) تعتقل شابا بعد اقتحامها مدينة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وحاصرت عددًا من البنايات السكنية في الجهة الغربية، بعد اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة مدعومة بآليات عسكرية، اقتحمت منطقة رفيديا غرب نابلس، وحاصرت عددًا من البنايات السكنية في الجهة الغربية، قبل اعتقال أحد الشبان.

وأكدت المصادر أن القوة الخاصة اعتقلت الشاب وسيم زاهر عدنان استيتية بعد مداهمة المدينة، ودهمت إحدى العمارات برفقة كلاب بوليسية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز "بيت وزن" العسكري غرب مدينة نابلس، وأغلقت الآليات شارع رفيديا الرئيسي المحاذي لجامعة النجاح وانتشرت في الشوارع المحيطة، قبل انسحابه من المكان.