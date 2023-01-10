السعودية تعلن عن شروط جديدة لموسم الحج والعمرة 2023، تصدر اسم وزير الحج والعمرة في السعودية محركات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن سلسلة من الشروط.

حيث أعلن عن عدة شروط للموسم الجديد من الحج والعمرة 2023، بعد انتهاء جائحة كورونا وأخذ كافة التدابير الاحتياطية.

شروط موسم الحج والعمرة

أعلن وزير الحج والعمرة في السعودية، أمس الإثنين، عن عودة أعداد الحجاج لموسم حج العام 1444هـ، لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقال إن الحج سيكون دون شروط أو محددات عمرية، وسيتم خفض رسوم التأمين الشامل للمعتمر إلى 88 ريالا، ورسم تأمين الحاج إلى 29 ريالًا.

وأشار إلى حرص وزارة الحج والعمرة على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بشكل مستمر وتحسين تجربتهم على مدار الرحلة.

ولأجل ذلك خفضت الوزارة قيمة قسط التأمين الشامل للمعتمرين من 235 ريالاً للمعتمر إلى 88 ريالا بنسبة خفض 63%.

وكذلك تخفيض تأمين الحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا بنسبة 73%، وذلك حرصًا من المملكة على رفع جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، وتيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأوضح أنه بداية من هذا العالم الجاري تستطيع جميع بعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة داخل المملكة بعد أن كانت منذ عشرات السنين لكل بعثة من حول العالم عدد محصورة بشركات محددة لا يمكن التعاقد مع غيرها.

وكشف عن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، دون قيود على العُمر، وعن بدء العمل على تجهيز أكثر من 20 معرضًا وأكثر من 100 موقع تاريخي.

لتوثيق سيرة النبي وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن بإمكان حاملي تأشيرات العمرة التجوّل في كافة أنحاء المملكة، وبالمقابل يُسمح بحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية العُمرة.

علاوة على تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يوما، بالإضافة إلى إطلاق منصة نسك وإتاحة إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إلكترونيًا.

ضمن جلسات #اكسبو_الحج، هنا أبرز ما جاء في جلسة "التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية".#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/ahzL1EgT5W — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 10, 2023

توسعة الحرم المكي

كشف عن إجمالي ما استثمرته المملكة في البنية التحتية في توسعة الحرم المكي بتكلفة تجاوزت (200) مليار ريال، كأكبر مشروع بناء في التاريخ.

واستمرار أعمال على توسعة الحرم النبوي، وتطوير المشاعر المقدسة، كما عملت على أضخم مشروع لتطوير مسجد قباء.

بالإضافة إلى تطوير المرافق والبنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية، وعملنا مع شركائنا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وشركائهم على زيادة السعة المقعدية، ومنها إنشاء أكبر مطار في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وهو مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

والتي تجاوزت تكلفته أكثر من (40) مليار ريال، إضافة إلى إنشاء قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بتكلفة بلغت أكثر من (64) مليار ريال.

والذي ساهم بشكل كبير في تقليل مدة الرحلة إلى ساعتين، بعد أن كانت الرحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات.

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