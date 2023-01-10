خريشة: سلوك السلطة يؤكد استمرارها في التمسك بعلاقتها مع الاحتلال

أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن قمع قوات أمن السلطة لمسيرة نابلس المطالبة بالإفراج عن المقاومين يدل على استمرارها بنهجها المرفوض شعبيا ووطنيا

وقال خريشة في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء: "المقاومون حالات وطنية يمنع المساس بهم، والمطلوب من السلطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا وإطلاق سراح المطارد مصعب اشتية وعدم المساس بالمقاومين تحت أي سبب كان"

وأوضح أن عدم إفراج السلطة عن مصعب اشتية ورفاقه المقاومين يؤكد استمرارها في التمسك بعلاقتها مع الاحتلال وعدم السماح للمقاومين بمقاومة المحتل.

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة وسط مدينة نابلس، شارك بها الأهالي، للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب إشتية ورفاقه، وجميع المعتقلين السياسيين.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إى إصابة المتظاهرين السليميين بالاختناق.