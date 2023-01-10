القانوع: قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة السلمية بنابلس سلوك همجي

أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة سلمية وسط نابلس تطالب بالإفراج عن مصعب اشتيه والمعتقلين السياسيين سلوك همجي خارج عن أعراف شعبنا وأخلاقه الوطنية.

وقال القانوع في تصريحات صحفية، إن "بقاء مصعب اشتيه وعدد من المقاومين والثائرين في سجون أمن السلطة لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني ويقوض من صمود شعبنا في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستهدف الأقصى والأسرى وكل ما هو فلسطيني".

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة وسط مدينة نابلس، شارك بها الأهالي، للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب إشتية ورفاقه، وجميع المعتقلين السياسيين.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إى إصابة المتظاهرين السليميين بالاختناق.