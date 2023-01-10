حقوقيون ونشطاء يستنكرون اعتداء أجهزة السلطة على مسيرة سلمية بنابلس

استنكر حقوقيون ونشطاء فلسطينيون اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين في مسيرة سليمة بنابلس، تطالب بوقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن المطارد مصعب أشتية والمعتقلين السياسيين..

جريمة تستوجب المحاسبة

المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، قال :" إن اعتداء قوات أمن السلطة على مسيرة نابلس المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين جريمة تستوجب محاسبة ومحاكمة من أمر بقمع المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم".

اعتداءات السلطة مخالف للقوانين

بدوره، أكد خليل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة، أن السلطة تواصل نهجها في قمع المسيرات السلمية، المخالف للأعراف والقوانين.

وقال عساف، في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن "حق الناس والأهالي أن يعبروا عن آرائهم بحرية، ومن حق شعبنا التظاهر السلمي".

غصب عبر مواقع التواصل

فيما، عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم جراء اعتداء السلطة على مسيرة سليمة في مدينة نابلس، خرجت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وعبر الناشط الفلسطيني عبر الله الشتات عن رأيه قائلًا :"القمع وضرب الغاز والسّحل محدا بقول عنه فتنة! .. أمّا الناس تطلع تعبّر عن رأيها، وتهتف وتطالب بحرية أبنائها بكل سلمية بتصير إسمها فتنة !









أما المعتقل السياسي السابق في سجون السلطة، أحمد هريش عبر عن رأيه قائلًا" ما أكثرَ ما يغلِّف الجبناء جبنَهم بثوب من الحكمة والرحمة والإنسانية، بينما تحتاج مواجهة الهمجية إلى مقاتلين لا إلى فلاسفة ".





كما قال الكاتب السياسي عز الدين، :"رغم قمع السلطة وتوحشها فإن الشعب كسر حاجز الخوف ولم يعد يجد نفعًا التخويف والترهيب".





كما قال الكاتب السياسي عز الدين، :"رغم قمع السلطة وتوحشها فإن الشعب كسر حاجز الخوف ولم يعد يجد نفعًا التخويف والترهيب".







ونشر نشطاء وصحفيين صور وفيديوهات لاعتداء السلطة على المسيرة السلمية في نابلس.



https://www.facebook.com/100023866800138/videos/572594710962945 أين دكاكين الصحافة التي تحولت إلى مقرات اجهزة أمنية. الاعتداء على الصحفيين مرفوض وخاصة من قبل أجهزة الامن الفلسطيني... دكاكين مشغولة في تحسين اوضاعهم واوضاع عائلاتهم. . . بعضها أصبح مكاتب سياحة وسفر . .نابلس اليوم الزميل @ محمد تركمان Posted by ‎الخال اياد حمد‎ on Tuesday, January 10, 2023

https://fb.watch/hZuyy4Yf23 البلدة القديمة - نابلس قبل قليل لا زال الاحتجاج قائما في البلدة القديمة على قيام اجهزة السلطة بفض اعتصام اهالي المعتقلين السياسيين Posted by Fakhri SH Jaradat on Tuesday, January 10, 2023

https://www.facebook.com/100081516296105/videos/885628439287873 قبل قليل : مسيرة خرجت في نابلس لأهالي المعتقلين السياسيين، يتم قمعها وتفريقها من قبل أجهزة السلطة !! مش مستوعب كيف الشرطي أو رجل الأمن لليوم عنده قدرة على تنفيذ أوامر قيادته الأمنية في قمع محتجين وسلميين بيطالبوا بالإفراج عن أبنائهم ؟ ظاهرة الإعتقال السياسي قذرة ومعيبة، وستظل متواصلة طالما أن هناك سلطة غير شرعية لازالت تحكم باطلا منذ ١٤ سنة . Posted by ‎سامح العمصي‎ on Tuesday, January 10, 2023

https://www.facebook.com/624806261/videos/5632719336797006 الاعتداء على الصحفيين في أي مكان والتحريض ضدهم تحت أي ذريعة ومنعهم من أداء عملهم جريمة لأن الصحافة ليست جريمة .. المقطع اليوم من منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفيين من أداء عملهم في مدينة نابلس Posted by Tamer Almisshal on Tuesday, January 10, 2023



