أسعار الفراخ اليوم .. الكيلو يصل لـ67 جنيها وإعلان موعد انخفاضها، هذا ما يقلق كل بيت مصري بعد ارتفاع الأسعار الأخير، حيث أكد الدكتور علاء عز ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الفراخ اليوم

أن عدد إصدارات الأعلاف سيؤثر إيجابياً على أسعار الدواجن بعد انتهاء دورة إنتاجها (خلال 3) أشهر).

سعر الفراخ اليوم

مما يبرز وجود دواجن مجمدة متوفرة داخل المجتمعات الاستهلاك الاستهلاكي بأسعار منخفضة، وهي إحدى آليات تدخل الدولة، بعد زيادة أسعار الدواجن غير المبررة.

أسعار الدواجن في البورصة اليوم

- يمكنك شراء الفراخ البيضاء سعر الكيلو بين 54 جنيهًا و55 جنيهًا.

- يمكنك شراء الفراخ الساسو سعر الكيلو بين 61 جنيهًا و62 جنيهًا.

- يمكنك شراء الفراخ البلدي سعر الكيلو بين 66 جنيهًا و67 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر الفراخ الأمهات الأبيض للكيلو بين 50 جنيهًا و51 جنيهًا.

ولفت أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى أن منتجي الدواجن أكدوا أنهم يبيعون طبق البيض في المزارع بـ 60 جنيهًا فقط، مبدين اندهاشهم من وصوله للمواطن لأسعار مُرتفعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

- شراء البيض الأحمر بسعر الكرتونة من 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا.

- يمكنك شراء البيض الأبيض سعر الكرتونة من 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا.

- وسجل سعر البيض البلدي للكرتونة من 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا.