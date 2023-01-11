ألمانيا.. مجرم ينفذ جريمة قتل ويهرب بطريقة هوليودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن هروب مجرم في ألمانيا، بطريقة هوليودية.

وكانت قد أعلنت الشرطة الألمانية الإثنين الماضي، عن هروب مجرم يُدعى رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا.

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تفاصيل الحادثة

أعلنت الشرطة الألمانية الإثنين الماضي، عن المجرم الذي أدين بجريمة قتل واستطاع الهروب من أحد محاكم البلاد عن طريق القفز.

وأضافت أنه تم إيقاف المجرم في منطقة فرنسية قرب الحدود، وأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الرجل الفار من العدالة.

وأطلقت الشرطة عمليات بحث واسعة، محذرتاً السكان من عدم الاقتراب منه لأنه يُعتبر رجلاً عنيفاً.

وناشدت الشرطة السكان المساعدة في العثور على المجرم، كما وصدرت مذكرة توقيف دولية في حق الرجل المدان بجريمة القتل.

من هو المجرم الفار

يُدعى المجرم رشيد شواكري، البالغ من العمر (40) عاماً، وهو حامل الجنسية الجزائرية، واتهم بجريمة قتل وسرقة.

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا، العناوين الرئيسية للصحف.

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