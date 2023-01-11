تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة من بوابة المرور في مصر، يتساءل العديد من الأفراد في مصر، عن كيفية تجديد تراخيص السيارات إلكترونياً للحد من الازدحام والوقاية من انتشار الفيروسات.

وأعلنت المرور المصرية عن طريقة التسجيل، والشروط لتجديد الرخص منها، للتخفيف من الزحام عن وحدات التراخيص.

طريقة تجديد الرخصة

أولاً عليك الدخول إلى بوابة المرور المصرية، وقم بالنقر على الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ويختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها، ويجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

ويجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

وعند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور.

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وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر، إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل.

ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود، والمستندات المطلوبة الرخصة السابقة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

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