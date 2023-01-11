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حرق شرطي وهو حي.. جريمة بشعة في البيرو تعرف على التفاصيل

حرق شرطي وهو حي.. جريمة بشعة في البيرو تعرف على التفاصيل
حرق شرطي وهو حي.. جريمة بشعة في البيرو تعرف على التفاصيل
سبورت سبورت

الرسالة نت

حرق شرطي وهو حي.. جريمة بشعة في البيرو تعرف على التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن حرق شرطي في إقليم بونو بدولة بيرو، ليرتفع عدد قتلى المظاهرات التي أعقبت بالرئيس السابق بيدرو كاستيو إلى 47.

سنعرض لكم باقي تفاصيل الحادثة، التي وقعت في مدينة جولياكا القريبة من الحدود مع بوليفيا مساء الإثنين، وفقاً للشرطة.

 

تفاصيل الحادثة

كان الشرطي خوسيه لويس سونكو كيسبي البالغ من العمر (29) عاماً، في منطقة الحدث عندما هاجمهمه مجموعة من الأفراد أشعل النار في سيارته.

وقال زميله رونالد فيلاسانتي توك، إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل ما يقارب 350 متظاهراً، مضيفاً أنهم تعرضوا لإصابات ونقلوا على إثرها للمشفى.

ونقل فيلاسانتي إلى مستشفى في ليما عقب إصابته بجروح في الرأس بعد تعرضه للاعتداء، ولم يكن على علم بما حدث لزميله.

 

 

جلسة الكونغرس

أكد رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، وفاة كيسبي خلال جلسة بالكونغرس، قائلا إن الشرطيين تعرضا لهجوم من متظاهرين.

وكانت قد وصلت الشرطة إلى موقع الحادث، ووجدت أن أحد الشرطيين تعرضا للضرب والتقييد، مضيفاً "لقد احترق حياً في سيارة الشرطة".

ذكر مكتب أمين ديوان المظالم في بيرو إن 39 مدنياً قتلوا في اشتباكات مع الشرطة منذ بدء الاحتجاجات أوائل ديسمبر بعد إقالة كاستيو.

 

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بالإضافة لوفاة سبعة في حوادث مرورية، ثم وفاة الشرطي كيسبي، وتم الإعلان عن حظر التجول لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الثامنة بتوقيت بونو والحداد يوم الأربعاء.

ويُذكر أن طالب المحتجون باستقالة بولوارتي، وبحل البرلمان وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو وإجراء انتخابات فورا.

وكانت السلطات رضخت جزئيا لمطالب المتظاهرين إذ قررت تقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى نيسان/أبريل 2024.

يذكر أن منطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني/يناير إضرابا مفتوحا.

وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إنها ستقوم بزيارة إلى بيرو بين الأربعاء والجمعة وستزور ليما وغيرها من المدن لتقييم الوضع.

 

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