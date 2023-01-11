"حشد" تطالب الأجهزة الأمنية بالضفة بالكف عن الاعتقال السياسي

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) أجهزة فتح الأمنية، بالتوقف عن الاعتقال السياسي.

واستنكرت حشد في بيان صحفي، مساء الأربعاء، قمع جهاز الأمن الوقائي بنابلس، أمس الثلاثاء، المسيرة السلمية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقالت: "إن سلوك الأجهزة الأمنية يشكل انتهاكًا خطيرًا للحريات؛ داعيةً إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية".

ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام القوة في قمع المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية واحترام حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة ومعايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

كما طالبت النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في جريمة الاعتداء على المتظاهرين سلميًا في مدينة نابلس، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداء على المواطنين.