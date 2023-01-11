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هبة النقب 2022

الصوفي للرسالة: 317 ألف فلسطينيا‏ بالنقب قادرون على الصمود والمواجهة

هبة النقب 2022
هبة النقب 2022
سبورت سبورت

الرسالة نت-محمود هنية ‏

قال سالم الصوفي عضو الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، وأحد كبار قبيلة ‏الترابين، إنّ 317 ألف فلسطينيا يعيشون في النقب، قادرون على المواجهة والصمود أمام حكومة ‏اليمين الفاشية.‏
وذكر الصوفي في لقاء إلكتروني نظمته "الرسالة نت" عبر منصة باز، حول "النقب في ذكرى ‏هبتّه السنوية الأولى"، أنّ ما شهده النقب من ثورة غضب في يناير الماضي، يمثل بداية للتأسيس ‏يمكن العمل عليها في مواجهة القمع الصهيوني لأبناء شعبنا.‏
وأوضح أن الهدف الصهيوني يرتكز على مصادرة وسلب أكبر مساحة من الأراضي، وحصر ‏الفلسطينيين في أضيق مساحة.‏
ونبه الصوفي إلى أنّ هذه الجرائم من شأنها أن تؤسس لانتفاضة مستمرة وممتدة تطال كل أراضينا ‏في الداخل، المهددة بالمصادرة وهدم البيوت.‏
ودعا إلى ضرورة توظيف الأدوات السلمية في المواجهة؛ وصولا لإعلان العصيان المدني.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275602

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