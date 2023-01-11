حفل تأبين لعدد من الشهداء في مخيم جنين بمشاركة مقاتلين من كتائب القسام

نظم مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، حفل تأبين لعدد من الشهداء، بمشاركة مسلحين من مختلف الفصائل وعلى رأسهم مقاتلين من كتائب القسام.

وشاركت حشود كبيرة في المخيم في حفل التأبين، وسط عشرات المقاتلين والمقاومين، الذين رفعوا صور الشهداء.

وشمل الحفل تأبين الشهداء محمد السعدي، نعيم الزبيدي، عطا الشلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج، جنى زكارنة، محمد حوشية، فؤاد عابد، والشقيقين جواد وظافر الريماوي.

وفي كلمة لكتائب القسام خلال الحفل، قالت: "السلام عليك يا أقصى، سلام على المرابطين في باحاتك الحزينة، اشتياقا لعمر وصلاح الدين، سلام لغزة العزة والصمود، سلام على الشهداء الأكرم منا جميعا".

وأضافت: "من هنا من مخيم الشهداء مخيم جنين التضحية والعطاء، مخيم الطوالبة وأبو حلاوة وزياد العامر، سلام على حمزة أبو الهيجا وسلام على مفجر الثورة جميل العموري، وعلى من أسسها وكان يحتضنها الشهيد داوود الزبيدي، لقد كنت كتيبة لوحدك يا داوود".

وأكدت على أن "مخيم جنين الوحدة الوطنية، يأبى إلا أن يعلم العالم دروسا في التضحية والعطاء، وأن يكون هو المنارة والأيقونة".

وبعثت التحية إلى القائد محمد الضيف، وقالت: "سلام على محمد الضيف قائد الأركان وسيد الميدان".

وتابعت: "سلام عليك سيدي أيها الشهيد ناصر أبو حميد، وقائمة الشهداء والتضحيات تطول".

وأردفت: "نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار للشهداء عطا زكارنة وطارق الدمج، وصدقي زكارنة وفؤاد عابد، ومحمد هوشية، ونعيم الزبيدي رجل الظل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سلام عليك سيدي الشهيد محمد السعدي أبو الأيمن، ومن منا لا يعرف أبو الأيمن الذي شهدت له كل ساحات الوغى وميادين النزال".

وأكملت: "سلام على تامر النشرجي، والجريح عدي أبو ناصي، لقد وهبتم أنفسكم وأجسادكم في هندسة العبوات الناسفة، وتفجيرها في هذا المحتل الغاصب".

وشددت على أنها "ستبقى على عهد الشهداء، الصادقة لتضحياتهم، والسائرة على دربهم حتى تحقيق والنصر والشهادة".

وأرسلت بالتحية والسلام للمقاتلين في مجموعات "عرين الأسود" بنابلس، وأوصتهم بالبقاء على العهد ودرب الشهداء.