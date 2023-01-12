عائلة أبو سنينة تحذر من المساس بسمعة ابنها الصحفي محمد الأطرش

قالت رابطة شباب عائلة أبو سنينة إن صفحات مجهولة ومشبوهة بدأت بمحاولة المساس بسمعة ابنهم الصحفي محمد الأطرش (أبو سنينة)، والتشهير به على خلفية عمله الصحفي وتم استخدام هذه الاتهامات للنيل منه بسبب مقابلات ومعلومات تم نشرها بما يتوافق مع القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.

وأكدت الرابطة في بيان صحفي أنها اطلعت على محاولات خبيثة لخلق حالة رأي عام ضد ابنهم من خلال تحميله مسؤولية أي مكروه قد يصيب المقاومين الذين ظهروا بالحلقة الأخيرة من برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرضته قناة الجزيرة، موضحة أنهم ظهروا بإرادتهم، وأنهم لم يعترضوا حتى اليوم على الفيلم وعلى كل ما ورد به.

وحذرت العائلة من المساس بابنهم، مؤكدة أنها ستلاحق كل شخص أو جهة أو مؤسسة وقفت خلف هذه المحاولات الخبيثة، ووعدت كل من تورط بذلك بالملاحقة التي تراها مناسبة.

وأشار البيان إلى أن عائلة الأطرش أبو سنينة، هي عائلة عريقة قدمت الشهداء والأسرى، بينهم شقيق الصحفي وعمه وعددًا كبيرًا من أبناء عمومته، وهو ابن لأسرة مناضلة ووحدوية لن يؤثر عليها أقوال مأجورة ومخططات خبيثة.