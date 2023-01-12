مرابط يحدد وجهته المقبلة ويصدم ليفربول وتوتنهام

كشف تقرير صحفي فرنسي، أمس الأربعاء، عن وجهة الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا، المفضلة للانتقال لها خلال الفترة المقبلة.

وتألق سفيان رفقة منتخب بلاده خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وقدم بطولة ممتازة، وكان أحد العناصر الرئيسية في الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس، بالوصول لنصف النهائي، ومن ثم احتلال المركز الرابع، ليصبح مطمعا لأكبر الفرق الأوروبية.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا” الإيطالي، فإنه رغم وجود اهتمام من أندية ليفربول وتوتنهام بضم أمرابط، إلا أن اللاعب يفضل الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأضاف أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يتطلع لإعادة بناء فريقه، بعد إعارة جواو فيليكس نجم الفريق إلى تشيلسي، بجانب احتمالية خروج رودريجو دي بول أيضا.

وأشار الموقع إلى أن أمرابط يتطلع للعب في مدريد، إلا أنه يتبقى رؤية ما إذا كان أتلتيكو يستطيع تقديم نفس عرض مثل فرق الدوري الإنجليزي من عدمه، سواء من حيث رسوم الانتقال أو الراتب.

جدير بالذكر أن سفيان يرتبط مع فيورنتينا بعقد حتى صيف 2024 مع وجود خيار أمام ناديه بتمديد العقد لموسم إضافي.