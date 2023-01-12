القيادي أبو عرة: ارتقاء الشهداء بالضفة يثبت بسالة شعبنا في التصدي لإجرام الاحتلال 

أكد القيادي في حركة "حماس" الشيخ مصطفى أبو عرة على أن استمرار إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا يثبت هوية حكومته المتطرفة التي تستبيح الدم الفلسطيني ليل نهار.

وقال أبو عرة إن ارتقاء الشهداء وشلال الدم الفلسطيني مستمر، فلا يكاد يخلو يوم من ارتقاء شهيد أو أكثر خلال عمليات الاجتياح (الإسرائيلي) للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأشاد بتصدي المقاومين لقوات الاحتلال خلال اقتحاماتها اليومية للمدن والقرى بالضفة والقدس.

وأضاف: "يأتي هذا التصدي في ظل غياب لدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القيام بواجبها بحماية أبناء الشعب ومقاومته".

وأردف: "بل بالعكس تقوم بملاحقة المقاومين وتعتقلهم وتعذبهم، بل تعتدي على أهاليهم الذين يطالبون بالإفراج عنهم كما حصل اليومين الماضيين في مدينة نابلس".

وارتقى ثلاثة شهداء في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

والشهداء وهم سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وأحمد عامر أبو جنيد (21 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس، وسند محمد عثمان سمامرة (18 عاماً) من بلدة السموع بالخليل.

وفي سياق متصل، تواصلت عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 25 عملاً مقاوماً بينها 13 عملية إطلاق نار و7 عمليات رشق حجارة وزجاجات حارقة.