9 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ بداية 2023

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، لتصل إلى 9 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) منذ بداية العام.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري هي 9 شهداء، بينهم 3 أطفال.

وأكدت أنه بارتقاء الشهيد الشاب حبيب كميل (25 عاما)، الخميس، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى تسعة، بينهم ثلاثة أطفال.

وبينت أن الشهداء هم: سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، وعبد الهادي فخري يوسف نزال من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة.

بالإضافة إلى الشهيد فؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان في جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون في جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.

وخلال العام الماضي، 2022، وصل عدد الشهداء إلى 230 شهيدًا، بينهم 59 طفلًا و16 امرأة وفتاة، من ضمنهم 170 فلسطينيًا ارتقوا بالضفة، و54 في قطاع غزة، بالإضافة لـ 6 شهداء ببلدات الداخل المحتل.