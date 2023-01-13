شاهد.. سيدة ليبية تقتل زوجها والسبب فنجان قهوة!، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، أنباء عن وقوع جريمة قتل في إحدى المدن الليبية.

وتبين أن سيدة قتلت زوجها، في ليبيا، والسبب فنجان قهوة، وهرعت الشرطة الليبية إلى المكان بعد تلقيها بلاغ بوقوع الجريمة.

فنجان قهوة يتسبب بجريمة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات في جهاز الأمن العام تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل.

وتابعت الوزارة أن الجريمة راح ضحيتها مواطن داخل منزله في منطقة قرقارش، في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وأوضحت أن الزوجة حاولت إخفاء الحقيقة واتهمت أشخاصاً مجهولين اقتحموا منزلها وعذّبوها وقتلوا زوجها، وبعد التحقيق معها.

اعترفت بارتكابها جريمة قتل زوجها؛ بحجة استحالة دوام العِشرة الزوجية بينهما، فسوّلت لها نفسها قتله، حيث قامت بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية.

روابط ذات صلة: السعودية تسمح لهذه الفئة الحصول على الجنسية

التحقيق مع الجانية

ظهرت الجانية في مقطع فيديو أثناء التحقيق معها وهي تروي تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبّق تعليماتها، حتى إنه كسر فنجانَي قهوة اشترتهما مؤخرًا.

الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه بعصا حديدية، بسبب كسره فنجانَيْ قهوة في المطبخ.

https://www.facebook.com/watch/?v=1076989813168415 تمكن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الامنية من كشف عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها المواطن ( م . ا . ع ) داخل منزله بمنطقة قرقارش بدائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس. حيث أن الجاني هي زوجة المجني عليه المدعوة "م،ع،ن" والتي حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاص مجهولين قاموا باقتحام منزلها وقاموا بتعذيبها وقتل زوجها. وبالتحقيق معها اعترفت بارتكابها لواقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه....وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها. Posted by ‎وزارة الداخلية - ليبيا‎ on Tuesday, January 10, 2023

وأوضحت أن نيتها لم تكن القتل لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرّة "لأنه لا يفهم إلا بالضرب"، بحسب وصفها، لافتةً إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته.

ويُشار إلى أن الجريمة هزّت الليبيين خاصة بعد أن تبين أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيم الأب والأم، وكان يقيم في أحد المراكز المخصصة لرعاية المعوقين قبل زواجه بشهرين.

روابط ذات صلة: في حادثة طريفة.. طائرة تقلع وتنسى ركابها