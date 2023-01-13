مشاركة واسعة في المسيرة الأسبوعية بالشيخ جراح بالقدس

شارك العشرات من الأجانب وأهالي الشيخ جراح، يوم الجمعة، في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الحي في مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورددوا هتافات نصرة للقدس وأهالي الشيخ جراح، وشعارات تندد بالاستيطان في الحي.

وقال شهود لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال اعتدت بالدفع على المقدسية نفيسة خويص والناشط محمد أبو الحمص خلال مشاركتهما بالمسيرة الأسبوعية.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية أمام المشاركين بالمسيرة لمنعهم من الوصول إلى منزل المقدسية فاطمة سالم.

ونظم المستوطنون مسيرة مناهضة للمسيرة الأسبوعية، ورفعوا الأعلام الاسرائيلية ورددوا هتافات عنصرية ضد أهالي حي الشيخ جراح.

صفا