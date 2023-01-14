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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تقرير الحالة النقابية في الضفة الغربية خلال 2022
14 يناير 2023 . الساعة: 08:50 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275718
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