الاحتلال يرفض السماح لمحامي أسير مريض من جنين بزيارته

رفضت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، السماح لمحامي الأسير برهان محمود سعيد (30 عامًا) من جنين، بزيارته في سجن "الجلمة"، للاطلاع على أوضاعه بعدما أبلغ أسير أفرج عنه مؤخرًا عائلته، أن حالته الصحية تدهورت بسبب التحقيق.

وأفاد والده في تصريحات صحفية، أن المخابرات تواصل عزل برهان وممارسة كل أصناف التعذيب بحق في زنزانة انفرادية في سجن الجلمة منذ اعتقاله قبل شهرين، وقد مددت توقيفه 5 مرات بناء على طلبها بذريعة التحقيق.

وذكر، أن معتقل تحرر، أفاد أنه قابل برهان في محكمة التمديد في الجلمة، وقد ظهرت عليه معالم الاعياء والإرهاق والمرض، وأبلغه أنه معزول منذ اعتقاله ويعاني من مشاكل وأوجاع في الرأس والمعدة والصدر، وخسر من وزنه 20 كيلو غراما، بينما ما زال الاحتلال يمنع المحامي من زيارته، موضحًا أنه قبل اعتقاله لم يعاني من أية أمراض.

وناشدت عائلة برهان الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بزيارته فورًا، ومتابعة حالته الصحية والضغط على الاحتلال لنقله للمشفى وعلاجه فورًا، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته.

وكالة معا