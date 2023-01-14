بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم السبت، يبحث محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" القنوات الناقلة ورابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رابط بث مباشر للمباراة

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية الرابعة والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات، على ملعب أولد ترافورد.

للمشاهدة اضغط على الرابط التالي "اضغط هنا".

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

سينضم كايكي إلى فريق باهيا على سبيل الإعارة ليقضي موسم 2023 في البرازيل.



نتمنى التوفيق لـ كايكي 💙#السيتي pic.twitter.com/bQYRoDssP5 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 13, 2023

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت"، رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة وموعد عرضها.

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