ما هي أعراض مرض السكري وأنواعه، يتساءل العديد من الناس عن أعراض مرض السكري وأنواعه، وتأثيره على الجسم.

وتبدأ أعراض السكري من النوع الأول في الظهور سريعًا في غضون أسابيع بعد الإصابة، بينما قد يظل مريض السكري.

أما عن النوع الثاني تكون فترة طويلة دون أعراض، حتى أنه قد يكتشف إصابته بالمصادفة عندما تبدأ بعض المضاعفات في الظهور مثل اضطراب الرؤية أو مشاكل قلبية.

أعراض مرض السكري

تختلف الأعراض اعتمادًا على درجة الإصابة، كما يلعب جنس المريض سواء كان ذكرًا أم أنثى دورًا في حدة الأعراض.

حتى لا تضطرب معدلات السكر في الجسم وتتسبب في ضرر له، كما سنلقي نظرة على أعراض مرض السكري البسيط، وأعراض مرض السكري عند الشباب، وأعراض مرض السكري الخفي.

ومن أهم أعراض مرض السكري التي تظهر على المريض، الشعور بالجوع بصورة أكثر من المعتاد، والعطش الشديد، إذ يحتاج المريض شرب كميات كبيرة من المياه.

وفقدان الوزن بصورة ملحوظة دون أي سبب، والتبول بطريقة زائدة عن الطبيعي، ويُعد من أكثر الأعراض الشائعة التي يلاحظها الأشخاص وتدفعهم لزيارة الطبيب.

والإرهاق الشديد وصعوبة ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل ملحوظ، وصعوبة وضبابية الرؤية، والشعور بالوخز والتنميل في الأطراف (اليد والقدم).

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مرض السكري فترة الحمل

تُصاب بعض السيدات بمرض السكري أثناء فترة الحمل دون ظهور أي أعراض تعبر عنها، بل يُكتشف ذلك خلال إجراء اختبارات الدم الروتينية.

وقد تظهر على الأم بعض الأعراض عند الإصابة بسكري الحمل مثل العطش الشديد وجفاف الجلد، لذلك تحتاج الأم إلى زيارة طبيب النساء.

ويؤثر مرض السكري على خلايا الجسم بشكل كبير، ويقلل من كفاءتها، وهذا يظهر في التعاملات اليومية، لأن الشخص يكون غير قادر على القيام بالعمل المعتاد له بنفس كفاءته القديمة.

لذلك يُعد اتباع نظام غذائي مناسب، واستشارة الطبيب، ومتابعة مستوى السكر في الجسم باستمرار، أهم طُرق حماية الجسم من المضاعفات، ومن ثَم مساعدة المريض في الحصول على حياة أفضل.

مرض السكري الخفي

يظهر على بعض الأشخاص ارتفاع في سكر الدم، لكنه ارتفاع لم تبدأ أعراضه في الظهور، يُطلق على المريض في هذه الحالة أنه يعاني من مقدمات السكري أو (السكر الخفيف).

أي أنه على الحافة، إذا لم يبدأ هذا المريض في الانتباه ومراجعة نظامه الغذائي وعاداته، قد يُصبح مريض سكري دائم.

تتشابه أعراض مرض السكري الخفي مع أعراض السكري من النوع الثاني مثل زيادة الشعور بالجو، وكثرة التبول، والإرهاق العام، وتشويش الرؤية، وتنميل الأطراف .

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