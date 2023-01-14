ليس ريال مدريد .. زيدان قد يدرب فريقه السابق

تحدث ليونيل شاربونييه عن مستقبل زميله في صفوف منتخب فرنسا سابقا، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد.

وقال شاربونييه، في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "لقد أخبرني زيزو دائما أنه كي تدرب، يجب أن تكون لديك علاقات شخصية، لأنه لا يوجد 50 ناديا مستعدا للتعاقد معك".



وأضاف: "لا يزال زيدان مرتبطا جدا بمارسيليا.. هل يمكن أن يقود الفريق؟ العودة إلى مارسيليا ليست إحدى أولوياته.. سيذهب إلى يوفنتوس (الذي لعب له سابقا) أو سيدرب منتخبا".



يذكر أن الكثير من التقارير ربطت زيدان مؤخرا بقيادة منتخب البرازيل، خلفا لتيتي الذي رحل عن السيليساو عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022، على يد كرواتيا بركلات الترجيح.



وكان زيدان يحلم بقيادة منتخب الديوك، لكن اتحاد الكرة الفرنسي جدد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 2026، بعد وصوله مع الفريق إلى نهائي مونديال 2022 في قطر.