أكد الدكتور معاوية المصري عضو المجلس التشريعي السابق، أنّ حملة القمع والاستهداف ‏الممنهجة التي تقودها السلطة في نابلس، وما تضمنته من اعتقالات لمقاومين واعتداءات على ‏ذويهم وأهاليهم، "دليل واضح على فشل العروض والتسويات المقدمة للمقاومين".‏

وقال المصري لـ"الرسالة نت": "إنّ هذه الاعتقالات هي ترجمة لأوامر (إسرائيلية) مباشرة، وهذا ‏دليل على وجود عجز في الوصول للمقاومين أو ثنيهم عن خيارهم.‏

وذكر أن سياسة العروض تبنتها واشنطن وعملت عليها، مشيرا إلى أن المندوب الأمريكي الذي ‏يلتقي باشتيه لا حديث له غير هذا الموضوع؛ وفشلها يعني فشلا أمريكيا (إسرائيليا).‏

‏ وأوضح أن السلطة حاولت إظهار نجاح الخطة عبر تسليم البعض لنفسه؛ إلا أن المعطيات ‏أثبتت أنهم قلّة لا يعبرون عن الحالة التي تتعرض لعدوان شرس من أجل القضاء عليها، لكنها لا ‏تزال قوية وقادرة على الصمود.‏

وأكد المصري أنّ المقاومين لم يبالوا "لا للعروض ولا لحرب السلطتين الاحتلال والسلطة معا".‏

وختم بالقول: "كل من يعتقل عند السلطة اعتقل سابقا لدى الاحتلال(..) هذا يلخص الموقف ‏ويشير لهدف هذه الاعتقالات".‏