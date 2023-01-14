تتواصل عمليات إحراج إدارة برشلونة السابقة، حيث نشرت وسائل إعلام إسبانية رسائل عبر تطبيق "واتس آب"، أهين خلالها نجم الفريق السابق ليونيل ميسي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل الرسائل المسربة من رومان جوميز بونتي المدير السابق للقسم القانوني بالنادي، ضمن أحاديث شارك فيها أيضًا الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، مع أوسكار جراو، وجوردي مويكس، وأوريول توماس، وديفيد بيلفر، وبانتشو شرودر، وخافيير سوبرينو.

ويعود تاريخ هذه الرسائل إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "موندو ديبورتيفو"، جزءًا من عقد ميسي، وهو السياق الذي استغله جوميز بونتي، مسؤول سابق بالنادي، لإهانة ميسي بشكل مفرط من خلال وصفه بـ "جرذ المجاري" و"القزم الهرموني".

وقال جوميز، موجهًا حديثه إلى بارتوميو: "بارتو، حقًا، لا يمكنك أن تكون شخصًا جيدًا مع جرذ المجاري هذا.. لقد منحه النادي كل شيء، وكرس نفسه للاحتفال بديكتاتورية لعمليات النقل والتحويل والتجديد والرعاة فقط من أجله".

وغادر ميسي برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2021، حيث ألقى لابورتا باللوم على مجلس الإدارة السابق في رحيله، وشكا من أن الوضع المالي اليائس للنادي كان نتيجة "الوضع المأساوي والكارثي" الذي ورثه.

وفي رسالة أخرى، وصف جوميز بونتي المدافع جيرارد بيكيه بـ"كلمة بذيئة" بعد الهزيمة الضخمة أمام بايرن ميونخ (2-8)، وبعض الكلمات التي كتبها الرجل نفسه، كانت غاضبة بشكل واضح من شكاوى مدافع برشلونة، وقال إن التغييرات ضرورية في جميع مستويات النادي.