فصائل المقاومة: عملية الاغتيال في جنين لن تثني المقاومين عن مقاومتهم

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء جنين الثلاثة الذين ارتقوا صباح اليوم، قائلة "إن عملية الاغتيال الجبانة التي ارتكبها الاحتلال في جنين لن تثني عزيمة مقاومينا الأبطال عن الاستمرار في مسيرة المقاومة والثأر لدماء الشهداء".

وأضافت الفصائل في بيان صحفي اليوم السبت "سيبقى مقاومونا الأبطال عنواناً لديمومة الثورة على امتداد ضفتنا الباسلة".

وأكدت للاحتلال وحكومته المتطرفة العنصرية أن دحرهم عن أرض فلسطين ومقدساتها وأقصاه، هو مصيرهم المحتوم.

واستشهد ثلاثة شبان بعد إصابتهم برصاص الاحتلال صباح اليوم في جنين.