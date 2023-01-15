الاقتصاد بغزة: عززّنا علاقتنا مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال 2022

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد، دورها في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال عام 2022 الماضي.

وقالت الوزارة، إنها شكلت مجلسا استشاريا يضم أعضاء من القطاع الخاص التجاري والصناعي، وعملت على إنجاز انتخابات الاتحادات التخصصية والاتحاد العام بالتوافق مع الوزارة بالمحافظات الشمالية

وأضافت أنها أشرفت على إجراء الانتخابات في ثلاث غرف تجارية، هي الشمال وخانيونس ورفح، وباقي استكمال الانتخابات خلال الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنها فعّلت عمل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على قاعدة الشراكة، وعقدت العديد من اللقاءات مع وكالة الغوث للمشاركة في إدارة المخزون السلعي، وكذلك مع مؤسسة الـ UNDP والصليب الأحمر لإعادة الاعمار.

وذكرت الوزارة، أنها عقدت لقاءات مع مؤسسة الأونسكو لإعداد الخطط الاقتصادية وتسريع نقل البضائع بين الضفة والقطاع، وكذلك مع مؤسسة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.