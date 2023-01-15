كشف النقاب، الأحد، عن هوية الشخص الذي لقب بـ "رجل الظل" (إسرائيليًا) والذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية والافريقية وخاصة التي وقعت على اتفاق أبراهام.

وبحسب موقع واي نت العبرين فإنه تم الكشف عن هوية رونان ليفي "ماعوز"، بعد أن عين هذا الصباح من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مديرًا عامًا للوزارة بدلًا من السابق ألون أوشفيز.

وخدم ماعوز في مجلس الأمن القومي (الإسرائيلي)، كما خدم لمدة 30 عامًا في مناصب ميدانية وعمليات استخباراتية في الشاباك وجيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وأشار إلى أنه كان له دورًا مهمًا في الاتصالات مع السودان ومصر ودول الخليج، وعمل مع كوهين حين كان وزيرًا للمخابرات.

المصدر: القدس