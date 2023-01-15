أبو جبة: ملتزمون بتسعيرة 65 شيكلا للأسطوانة ولن نستغل حاجة المواطن

أكدت محطة الأقصى للغاز بمدينة دير البلح (وسط قطاع غزة)، التزامها بتسعيرة تعبئة الغاز المعتمدة من قبل الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في غزة.

وقال مدير المحطة سميح أبو جبة في تصريح خاص لوكالة "الرأي": "إن المحطة مستمرة في تعبئة أسطوانة الغاز بسعة 12 كيلو للموزع بسعر 63 شيكلاً وللمواطن بسعر 65 شيكلاً.

وأضاف أبو جبة، أنه سيتم العمل بهذه التسعيرة حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وأشار إلى أن شركته غير ملزمة أخلاقيا بالقرارات الصادرة عن جمعية أصحاب محطات الوقود، مؤكدا على أن محطة الأقصى أخذت على عاتقها الوقوف إلى جانب المواطن وعدم استغلال حاجته، مؤكدا أن هامش الربح الخاص بالشركات مناسب ويمكن السعي لتخفيضه حال أحسنت الشركات إدارة حساباتها.