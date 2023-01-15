الاحتلال يفرج عن الأكاديمي ياسر حماد من قلقيلية

أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأكاديمي الدكتور ياسر حماد من مدينة قلقيلية، بعد اعتقال إداري دام أكثر من 10 أشهر في سجونها.

وقال حماد عقب الإفراج عنه: "لقد من الله علي بالإفراج من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام عشرة شهور ونصف قضيتها في سجن النقب الصحراوي، والحمد لله رب العالمين"

وكانت سلطات الاحتلال مددت، في أكتوبر الماضي، الاعتقال الإداري بحق "حماد" للمرة الثالثة على التوالي، لمدة ثلاثة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال حماد في الثاني من آذار/ مارس الماضي، وكان مرشحا عن قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية الملغاة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

وخضع لعملية قسطرة قبيل اعتقاله بأيام، وتعرض للاعتقال سابقا مرات عدة، وهو شقيق المعتقل الإداري المريض عماد حمادة.

والدكتور ياسر حماد أكاديمي فلسطيني من مدينة قلقيلية أمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، دون أن تنال من إرادته وعزيمته في وجه الاحتلال.