بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل من التوقعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع الاقتصادي في روسيا مستقر، وإنه أفضل كثيرا من التوقعات.

وصرح بوتين، لتلفزيون روسيا 1، الأحد، قائلا: "الوضع في الاقتصاد مستقر... أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن".

وأضاف: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".

ودفعت العقوبات الغربية وتبعات إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير البلاد إلى الركود، لكن موسكو تقول إن الغرب فشل في تدمير الاقتصاد الروسي.

وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 10 بالمئة، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الروسي انكمش في الربع الثالث من العام الماضي بنحو 4 بالمئة، وذلك بعد انكماشه بنسبة 4.1 بالمئة في الربع الثاني.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9 بالمئة في 2022، فيما يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 بالمئة، قبل أن يستأنف الاقتصاد نموه في 2023.