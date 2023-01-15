الاحتلال يحكم على أسير جريح من مخيم جنين بالسجن عامين

حكمت سلطات الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الأحد عن أسير جريح من مخيم جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن سلطات الاحتلال حكمت الأسير الجريح نور الدين صابر محمد جربوع (28 عاماً) من مخيم جنين بالسجن لمدة عامين.

وأضاف سمور، أن الاحتلال اعتقل الأسير جربوع في تاريخ التاسع من أبريل/ نيسان العام الماضي، بعد إطلاق النّار عليه وإصابته بعدة إصابات بليغة، حيث احتجز في بداية اعتقاله في مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ، ولاحقًا نُقل إلى "الرملة"، وإلى مستشفى "أساف هروفيه" عدة مرات، ورغم ذلك نقلته إدارة السّجون إلى سجن "الرملة" حيث يقبع هناك حالياً.

وأشار سمور، أن المتطرف "إيتمار بن غفير" كان قد وجّه تهديدات لعائلة الأسير جربوع عبر اتصال هاتفي في تاريخ 22 آب العام الماضي، وصرح خلالها بأن نور، "سيلقى ذات المصير الذي واجهه الشهيد داود الزبيدي".