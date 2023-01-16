آخر مستجدات الشؤون الاجتماعية لعام 2023

آخر مستجدات الشؤون الاجتماعية لعام 2032، يتساءل الأفراد في قطاع غزة عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث تُعتبر مصدر دخل لآلاف العائلات الفلسطينية وخاصة في القطاع.

موعد صرف مخصصات الشؤون

كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأعلن عثمان في تصريحات سابقة، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل حوالي أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال في بيانه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

شيكات الشؤون الاجتماعية

وكانت وزارة التنمية برام الله، أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصرف شيكات الشؤون نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تراجعت بسبب عدم وصول الأموال المخصصة للصرف من قبل الجهات المانحة.

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الحالات التي ستدرج

في ذات السياق، قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون إن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن.

وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وأضاف المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

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