قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة غدا

أكد سفير السلطة الفلسطينية لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن عقد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، يوم غدٍ الثلاثاء، مهمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال اللوح في تصريح له: "إن القمة التي ستعقد بين الرئيس محمود عبّاس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، تأتي في سياق بلورة رؤية وإستراتيجية عربية، لطرحـها على المجالـس الوزارية، والانطـلاق إلى المجتمع الدولي، لخلق جبـهة دولية عريضة مساندة".

وأشار إلى أن انعقاد القمة الثلاثية يأتي في وقت يشهد فيه النظام السياسي في (إسرائيل) تغييرا جذريا، والذي أصبح محكوما بمنهجية دينية متطرفة، ويتم سن ووضع تشريعات وقوانين جديدة تخدم المخططات الصهيونية، وتتناقض مع التشريعات والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد اللوح أن القضية الفلسطينية هي محورية ومركزية بالنسبة للرئيس المصري، والعاهل الأردني، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تتعرض للاستهداف والانتهاك اليومي من قبل المستوطنين المتطرفين، مشيرا إلى إن الصهيونية الدينية تريد إشعال المنطقة بهذه الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام بن عفير لباحاته.

وطالب العالم بسرعة التحرك الفوري لإنقاذ عملية السلام، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم.وأعرب عن تقديره لمواقف مصر والأردن، الثابتة في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا.