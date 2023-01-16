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أنشيلوتي يخرج عن صمته بعد خسارة كلاسيكو السوبر

أنشيلوتي
أنشيلوتي

الرسالة نت

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه قدم هدايا لبرشلونة في اللقاء الذي خسره بنتيجة (3-1)، بنهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد الملك فهد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نتعلم مما حدث، فهي لحظة صعبة، وكان معروفا قبل المباراة أن فريقنا ليس في أفضل حالاته".

وأضاف: "علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، وهذه المباراة ستساعدنا في إظهار بعض النواقص للفريق".

وتابع: "لقد منحناهم الهدايا، ولم يكن هناك الكثير من الإيقاع، لكننا منحناهم هديتين سجلوا منهما هدفين، وعلينا أن نتحسن على المستوى البدني".

وأتم: "علينا أن نعمل ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها، وأمام فالنسيا كنا أفضل دفاعيا، لكننا اليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى".

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