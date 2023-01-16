أنشيلوتي يخرج عن صمته بعد خسارة كلاسيكو السوبر

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه قدم هدايا لبرشلونة في اللقاء الذي خسره بنتيجة (3-1)، بنهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد الملك فهد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نتعلم مما حدث، فهي لحظة صعبة، وكان معروفا قبل المباراة أن فريقنا ليس في أفضل حالاته".

وأضاف: "علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، وهذه المباراة ستساعدنا في إظهار بعض النواقص للفريق".

وتابع: "لقد منحناهم الهدايا، ولم يكن هناك الكثير من الإيقاع، لكننا منحناهم هديتين سجلوا منهما هدفين، وعلينا أن نتحسن على المستوى البدني".

وأتم: "علينا أن نعمل ونصحح الأخطاء التي ارتكبناها، وأمام فالنسيا كنا أفضل دفاعيا، لكننا اليوم ارتكبنا أخطاء مرة أخرى".